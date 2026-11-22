Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır" dedi. Yeni adliye binasının iç mekan tasarımının çağdaş, adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendiğini dile getiren Erdoğan, "Ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı. Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1 milyon 791 bin kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ADİL YARGI BARIŞIN ANAHTARIDIR'

Erdoğan, "Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, merhum şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun adaletin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu, "Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli." sözleriyle anlattığını belirterek, şunları ifade etti: "İşte bizim tüm çabamız, tüm gayemiz bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız, adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir."

DEV YATIRIMLAR YAPILDI

Başkan Erdoğan, "24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla 10 kattan fazla artırarak tam 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştırdık. 2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adet adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Aynı dönemde adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık." Erdoğan, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ni inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İstanbul Adli Tıp Binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası Sosyal Tesisi'ni ise restorasyona tabi tutarak dönüştürdük" diye konuştu. Erdoğan, "İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının inşası devam ediyor. Onu da inşallah 2028'de tamamlayıp faaliyete alacağız. Proje aşaması sona eren Büyükçekmece Adalet Binası'nın ihalesini de gerçekleştirerek yapımına başlayacağız" dedi.

'KİMSE KALICI DEĞİLDİR'

Erdoğan, "Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını, adaletin kapısı haline getirerek olur. Toplumun adalete olan güvenini korumakla, hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmekle olur. Merhum Niyazi Mısri'ye atfedilen şu beyitte çok veciz bir şekilde ifade edildiği gibi 'Kimseye baki değildir mülki devlet, simu zer, bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner.' Yani makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için kalıcı değildir. Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir" diye konuştu.

'TERÖR GÜNDEMİMİZDEN KALKMAKTADIR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın resmî açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, toplumsal birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da önem taşıdığını ifade etti. Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Allah'ın izniyle bu millet artık kardeşliğin ve birlikteliğin tadını iliklerine kadar hissetti. Sizin önderliğinize sağladığımız devlet ve millet mutabakatıyla yürüdüğümüz bu yolda asla kimse bizlere bir daha geri adım attıramaz. Bu coğrafyanın mayasında kardeşlik, hoşgörü ve milli birlik olma ihtiyacı vardır. Bu milletin kalkınması ve refaha ulaşması yolunda en önemli kara deliklerinden biri olan terörle ilgili konular artık inşallah gündemimizden kalkmaktadır."