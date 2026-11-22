AK Parti Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı teşkilat mensuplarına hitap etti. İnan konuşmasında Özgür Özel'e, Ümit Özlale'ye ve fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken; Saygılı ise parti içi disipline ve İzmir'de atılan hizmet adımlarına dikkat çekti. Toplantıda sözü ilk alan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, milletvekilliğinin millete hizmet sorumluluğu taşıdığını belirterek, dokunulmazlıkların rüşvet ve mali skandal iddialarını örtmek için kullanılamayacağını savundu.

AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTEDİ

İnan, Özgür Özel'in İzmir'den bir milletvekilini "mayın eşeği" olarak kullandığını öne sürerek Ümit Özlale'yi sert sözlerle eleştirdi. Özlale'nin parti değişikliklerini ve kameralar önündeki açıklamalarını hedef alan İnan, yaklaşık bir buçuk yıl önce Özlale'nin AK Parti'ye katılmak amacıyla kendisiyle görüştüğünü ve o dönemki siyasi ortamdan rahatsızlığını dile getirdiğini iddia etti. Fon soruşturmasına ilişkin verileri paylaşan İnan, 119 fonda yaklaşık 445 bin yatırımcıya toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığını (144,7 milyar liranın nakit, 16,2 milyar liranın varlıklarla karşılandığını) belirtti. İnan; eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili ya da bürokrat ayrımı yapılmadan herkes hakkında işlem başlatıldığını vurguladı.

İZMİR'E HİZMETE DEVAM

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik ayrımcı ifadeleri de kınayan İnan, Çeşme Projesi, Karşıyaka Stadyumu, İkinci Çevre Yolu ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi gibi yatırımlarla İzmir'e hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. İŞKUR Gençlik Programı kontenjanının 150 bine çıkarıldığını hatırlatan İnan, teşkilata Mavişehir ve Atakent'in yanı sıra Dedebaşı, Nergiz, Şemikler ve Bahçelievler gibi mahallelerde de yoğun çalışma çağrısı yaptı.