CHP'de kongre takviminin 14 Şubat'tan 2 Mayıs'a ertelenmesi, parti içindeki kurultay tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Akif Hamzaçebi ile görüşmeye hazırlanan parti yönetiminin, ertelemenin gerekçelerini anlatarak eleştirileri dinleyeceği belirtildi. Salıcı, kararı "Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor" sözleriyle eleştirmişti.

MEVCUT KADROYLA DEVAM

Parti kurmaylarının, genel seçimlerin Kasım 2027'de yapılabileceği ihtimalini dikkate alarak 2027 genel ve 2029 yerel seçimlerine mevcut yönetimle hazırlanmayı planladığı öne sürüldü. Bu kapsamda olası erken seçim sürecinde yönetim değişikliğinin gündeme alınmayacağı, milletvekili ve yerel yönetim adaylarının da mevcut kadro döneminde belirleneceği ifade edildi. Yargıtay'dan gelebilecek kararların da yönetim tartışmasını yeniden başlatmayacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2029'a kadar CHP'nin başında olacağı bildiriliyor.