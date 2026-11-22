Türkiye'nin imzaladığı milletlerarası anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Türkiye ile Pakistan arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Olarak 13 Şubat 2025 tarihinde İslamabad'da İmzalanan İlişik Protokolün Onaylanması hakkındaki karar yer aldı. Buna göre taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak hidrokarbonlar alanında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini daha fazla teşvik etme niyetinde ve her iki ülkedeki veya üçüncü ülkelerde hidrokarbonlar alanındaki yatırımları teşvik etmek için müşterek çalışacaklar. Türkiye ile Somali arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanması hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.