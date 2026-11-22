İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde İçişleri Bakanlığının sahadaki güvenlik sorumluluğunu "tespit, takip ve tasfiye" aşamalarından oluşan 3T anlayışıyla yürüttüğünü söyledi. Bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli'ye gelen Bakan Çiftçi, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Şefik Aygöl'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, ardından "Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin stratejik bir devlet projesi olduğunu belirterek, yakın coğrafyadaki gelişmelerin Türkiye'nin güvenliği ve şehirlerin huzuru üzerinde etkili olabildiğini ifade etti.

'MÜCADELEYİ ARTIRACAĞIZ'

Terörle mücadele sürecinin yanı sıra asayiş çalışmalarının da yoğunlaştırılacağını belirten Çiftçi, organize suç örgütleri, tefecilik, uyuşturucu, dolandırıcılık ve hırsızlıkla mücadelenin sürdürüleceğini söyledi. Çiftçi, "Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyutuna, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin iradesi yön verirken, İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu kısaca '3T' diye ifade ettiğimiz, üç kademeli bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz. Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir. Bu doğrultuda, sürecin sınırlarımız içindeki seyriyle, sınırlarımızın ötesindeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Sınırlarımızın ötesinde ortaya çıkan bir gelişmenin illerimizde doğurabileceği sonuçları zamanında değerlendirecek, teyit edilmiş bilgiyi gecikmeden paylaşacak ve kurumlarımız arasında eş güdümü arttıracağız. İçeride huzurunu kalıcı kılan, insanının devlete güvenini kuvvetlendiren bir Türkiye, bölgesinde de daha güçlü söz söyleyecektir. Bu hedefe doğru atılan her adımda, devlet ciddiyetini, milletimizin hassasiyetlerini ve ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini gözeteceğiz" diye konuştu.