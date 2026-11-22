İnan'ın ardından konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti'nin 12 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük siyasi ailesi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" sözünü hatırlattı. Parti içinde kendini dokunulmaz gören anlayışa yer olmadığını belirten Saygılı, birkaç kişinin yanlışının teşkilatın emeğine gölge düşüremeyeceğini vurguladı. Saygılı, su tarifelerinde yüzde 60 civarında indirim sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ulaşım alanındaki düzenlemelere de değinen Saygılı, İZBAN'da 90 dakika uygulamasının yeniden hayata geçirildiğini ve kamu-özel ayrımı gözetilmeksizin öğrenci ile öğretmen indirimlerinin kapsamının genişletileceğini ifade etti.