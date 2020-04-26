Denizli'de iftar saat kaçta? Denizli iftar saati 26 Nisan Pazar...

Denizli'de iftar saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayında il il iftar saatleri de merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Denizli'de bugün iftar saat kaçta? İşte Denizli iftar saati...

Denizli'de iftar saati ne zaman? sorusu Denizli'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren milyonlarca Müslüman iftar saatlerini de takip ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Denizli'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...



DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Denizli'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.



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BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).