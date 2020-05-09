Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? İşte pratik muzlu rulo pasta tarifi ve malzemeleri...

Ramazan ayında iftar sofraları ve iftardan sonra içilen çayın yanına bir tatlı şart. Eğer bu tatlı pratik olursa daha cazibeli olabiliyor. Buna dayanarak bugün için muzlu rulo pasta tarifiyle geldik. Günün Ramazan önerisi için tatlı kısmında muzlu rulo pasta var. Peki muzlu rulo pasta nasıl yapılır? İşte muzlu rulo pasta tarifi ve malzemeleri... Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı un

Krema için:

7 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım su bardağı un

500 ml kaynar süt

75 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 paket toz krem şanti

1/4 su bardağı pudra şekeri

Arası için: 2 adet muz

Üzeri için: Pudraşekeri, frambuaz,

frenk üzümü

YAPILIŞI

Öncelikle ılınması için kremayı hazırlayın. Bunun için yumurta sarıları, tozşeker ve vanilyayı derin bir tencerede, kısık ateşte çırpıcı ile çırpın. Un ekleyip karıştırın. Sütü yavaşça eklerken bir yandan da karıştırın. Daha sonra harlı ateşte kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Tencereyi ocaktan alın ve 10-15 dakika karıştırarak ılınmasını sağlayın. Tereyağını ekleyip karıştırarak yedirin ve buzdolabında yarım saat bekletin.

Toz krem şanti ile pudraşekerini ilave edin ve mikserle çırpın. Üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında 1-2 saat bekletin. Pandispanya için yumurtaları tozşekerle derin bir kapta mayonez kıvamına gelene kadar çırpın. İçine un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyin. Tüm malzeme birbiriyle özleşene kadar çırpın ve yağlı kağıt serilmiş 25x35 cm ebadındaki fırın tepsisine düzgünce yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve sıcakken yağlı kağıdı alın. Temiz bir bezle rulo şeklinde sarın ve soğuyana kadar bekletin. Soğuyunca açın ve üzerine krema sürüp dilimlenmiş muz yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarın. Pudraşekeri serpin ve meyvelerle süsleyerek servis yapın.