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Haberler Ramazan Domatesli pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Domatesli nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Eğer akşama alternatif bir yemek tarifiniz yoksa, pilav kurtarıcı olacaktır. Ancak klasik tarifin dışına çıkmak fena olmaz. Daha önce denemediyseniz, domatesli pirinç pilavını düşünebilirsiniz. sofranıza renk katacaktır.Domatesli nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Domatesli pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

14.05.2020, 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,10:49

Akşama ne pişirsem? İftara ne pişirsem? diye düşünüyor ya da ana yemeğin yanına alternatif arıyorsanız, domatesli pirinç pilavını öneriyoruz. Hem pratik hem de lezzetli. Rengi, kokusu ve lezzetiyle iftar sofralarınıza renk katacaktır. Bu tarifi Ramazan boyu denemek isteyeceğinize eminiz. Domatesli pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMLER

2 su bardağı pirinç

2 adet Çanakkale domates

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet kesme şeker

Yeteri kadar su, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletip süzün. Birkaç kez yıkayıp kenara alın. Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın. Üzerine rendelenmiş domates ve şeker ekleyip domatesi kavurun. Daha sonra 1 su bardağı su, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinci katın. Kapağını kapatıp kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

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