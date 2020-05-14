Akşama ne pişirsem? İftara ne pişirsem? diye düşünüyor ya da ana yemeğin yanına alternatif arıyorsanız, domatesli pirinç pilavını öneriyoruz. Hem pratik hem de lezzetli. Rengi, kokusu ve lezzetiyle iftar sofralarınıza renk katacaktır. Bu tarifi Ramazan boyu denemek isteyeceğinize eminiz. Domatesli pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...
MALZEMLER
2 su bardağı pirinç
2 adet Çanakkale domates
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet kesme şeker
Yeteri kadar su, tuz, karabiber
YAPILIŞI
Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletip süzün. Birkaç kez yıkayıp kenara alın. Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın. Üzerine rendelenmiş domates ve şeker ekleyip domatesi kavurun. Daha sonra 1 su bardağı su, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinci katın. Kapağını kapatıp kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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