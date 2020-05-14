Akşama ne pişirsem? İftara ne pişirsem? diye düşünüyor ya da ana yemeğin yanına alternatif arıyorsanız, domatesli pirinç pilavını öneriyoruz. Hem pratik hem de lezzetli. Rengi, kokusu ve lezzetiyle iftar sofralarınıza renk katacaktır. Bu tarifi Ramazan boyu denemek isteyeceğinize eminiz. Domatesli pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMLER