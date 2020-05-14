  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ramazan En pratik tatlı! Kestaneli puding nasıl yapılır? Kestaneli puding tarifi ve malzemeleri...

En pratik tatlı! Kestaneli nasıl yapılır? tarifi ve malzemeleri...

sevenleri söyle alalım. Çünkü nefis, pratik bir tarifle geldik. tarifini iftardan sonra çayın yanına ya da izlerken başucunuza koyarak afiyetle yiyebilirsiniz. O zaman gelsin tarif! En pratik tatlı! Kestaneli puding nasıl yapılır? Kestaneli ve malzemeleri...

En pratik tatlı! Kestaneli puding nasıl yapılır? Kestaneli puding tarifi ve malzemeleri...

14.05.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,17:42

Mis gibi puding kokusu burnumuza gelmeye başladı bile. Puding en pratik tatlılardan birisidir. Lezzetini söylemeye bile gerek yok. Televizyon izlerken kaşık kaşık yesek fena olmaz dediğinizi duyuyoruz. O zaman kestaneli puding tarifi tam sizlik! En pratik tatlı! Kestaneli puding nasıl yapılır? Kestaneli puding tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 litre soğuk süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı kestane unu

200 gram haşlanmış kestane (kırık)

130 gram bitter çikolata

Süslemek için: 4 adet kestane şekeri

1 su bardağı file fındık

YAPILIŞI

Tencereye sütü alın. Üzerine kırık kestane ve bitter çikolata hariç kalan malzemeyi ilave edip, birbirine yedirene dek tel süzgeç ile karıştırın. Ocağa oturtup orta ateşte sürekli karıştırın. Kaynayıp göz göz olunca 5 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp bitter çikolatayı ilave edin ve hızlıca karıştırın. Kestane ekleyip karıştırın. Kase, bardak veya kuplara pay edip soğumaya bırakın. Kestane şekeri ve file fındıkla süsleyip servis yapın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En pratik tatlı! Kestaneli puding nasıl yapılır? Kestaneli puding tarifi ve malzemeleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA