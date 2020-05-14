Mis gibi puding kokusu burnumuza gelmeye başladı bile. Puding en pratik tatlılardan birisidir. Lezzetini söylemeye bile gerek yok. Televizyon izlerken kaşık kaşık yesek fena olmaz dediğinizi duyuyoruz. O zaman kestaneli puding tarifi tam sizlik! En pratik tatlı! Kestaneli puding nasıl yapılır? Kestaneli puding tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 litre soğuk süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı kestane unu

200 gram haşlanmış kestane (kırık)

130 gram bitter çikolata

Süslemek için: 4 adet kestane şekeri

1 su bardağı file fındık

YAPILIŞI

Tencereye sütü alın. Üzerine kırık kestane ve bitter çikolata hariç kalan malzemeyi ilave edip, birbirine yedirene dek tel süzgeç ile karıştırın. Ocağa oturtup orta ateşte sürekli karıştırın. Kaynayıp göz göz olunca 5 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp bitter çikolatayı ilave edin ve hızlıca karıştırın. Kestane ekleyip karıştırın. Kase, bardak veya kuplara pay edip soğumaya bırakın. Kestane şekeri ve file fındıkla süsleyip servis yapın.