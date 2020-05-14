Fındık ve ıslak kek. Bu iki kelime iftar sofrasından kalktıktan sonra mis gibi sıcacık çayın yanına çok yakışır. Kek tarifleri genelde çayın yanında hep alternatif olur. İçinde bir de fındık olmasın mı? Bizce olsun. Sizinde olsun dediğinizi duyduk ve fındıklı ıslak kek tarifiyle geldik. Lezzetli mi lezzetli! Fındıklı ıslak kek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

180 gram bitter çikolata

5 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker, 4 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı iri çekilmiş fındık

1 su bardağı un

Üzeri için:

1 paket (80 gramlık) bitter çikolata

YAPILIŞI

Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine toz şeker ekleyip çırpma teli ile karıştırın. Başka bir kapta yumurtaları çırpıp karışıma ilave edin. Sırasıyla yoğurt, iri çekilmiş fındık ve elenmiş unu ekleyip son bir kez karıştırın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayıp harcın içine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve kek dilimlerinin üzerine gezdirerek servis yapın.