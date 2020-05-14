Fındık ve ıslak kek. Bu iki kelime iftar sofrasından kalktıktan sonra mis gibi sıcacık çayın yanına çok yakışır. Kek tarifleri genelde çayın yanında hep alternatif olur. İçinde bir de fındık olmasın mı? Bizce olsun. Sizinde olsun dediğinizi duyduk ve fındıklı ıslak kek tarifiyle geldik. Lezzetli mi lezzetli! Fındıklı ıslak kek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
180 gram bitter çikolata
5 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı toz şeker, 4 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı iri çekilmiş fındık
1 su bardağı un
Üzeri için:
1 paket (80 gramlık) bitter çikolata
YAPILIŞI
Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine toz şeker ekleyip çırpma teli ile karıştırın. Başka bir kapta yumurtaları çırpıp karışıma ilave edin. Sırasıyla yoğurt, iri çekilmiş fındık ve elenmiş unu ekleyip son bir kez karıştırın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayıp harcın içine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve kek dilimlerinin üzerine gezdirerek servis yapın.
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