İftarınızı çorbayla açın susuz kalmayın

Gün boyunca süren açlık, kan şekerini düşürmekte ve iftar saatleri yaklaştıkça halsizlik, yorgunluk, sinirlilik gibi durumlarda artış görülebilmekte. Önemli olan iftar sofrasında yemekleri bir an önce tüketip kan şekerini hızlı yükseltmek yerine kan şekeri dengesini sağlayacak bir besin tüketimi gerçekleştirmektir. Kan şekerinin hızlı yükselişi insülin dengesi bozukluğu gibi problemlere bunun yanı sıra fazla miktarda besin tüketimi ile kilo almanıza neden olabilir.



AZ VE DOĞRU SIRAYLA

Ama ramazan ayını kilo almadan geçirmek ve doğru porsiyonları tercih etmek tamamen sizin elinizde. Birkaç küçük püf noktası için sizlerleyiz. Uzun süren bir açlık sonrasında her şeyi yiyebilme hakkına sahip olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Midebağırsak problemleri, tansiyon bozuklukları, kan şekeri regülasyon dengesizliği gibi bir takım sorunlar yaşamamak için yapacağınız en güzel şey yemekleri az miktarda ve doğru sırayla tüketmenizolacaktır. Kan şekerinizi dengeli olarak yükseltmek ve tokluk sinyalini beyninize daha çabuk göndermek adına iftarda çorba ile öğüne başlamak en doğru tercihlerden olacaktır. Aynı zamanda hazımsızlık gibi bir şikayet yaşamamak için de çorba ile orucunuzu açmalısınız.



BESLEYİCİ ÇORBALAR SEÇİN

Seçtiğiniz çorbaların mercimek, ezogelin, sebze, tarhana çorbası gibi besleyici çorbalar olması vücudun gün boyunca ihtiyacı olan makro ve mikro besin öğelerini karşılaması için iyi olacaktır. Çorbayla yemeğe başlamak hem mide doygunluğunuzu artırır hem de gün içinde oldukça susuz kalan bedeninize sıvı desteği yapmış olur. Her gün aynı çorbaları yapmaktan sıkılanlar için besleyici ve bir o kadar da lezzetli çorba tarifi de Diet Time mutfağından sizin için geliyor.

DIET-TIME ÇORBA



MALZEMELER

● 1/4 beyaz lahana ( 400 gr )

● 1 küçük boy kabak ( 100 gr )

● 1 küçük boy havuç ( 100 gr )

● 1 küçük boy kuru soğan ( 100 gr )

● 2 -3 parça brokoli

● 2 diş sarımsak

● 1 avuç maydanoz

● 1 Çay kaşığı kırmızı pul biber

● 1 tatlı kaşığı kuru nane

● 1 çay kaşığı karabiber

● Yarım çay bardağı kırmızı mercimek (önceden haşlanmış)

● 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Mercimekleri haşlayıp suyunu dökün. Sebzelerin hepsini haşlayın. Bütün malzemeleri birleştirin, blenderdan geçirin.