Ramazan ayında, sütlaç tatlısı yapılmadan olur mu? İftardan sonra çayın yanına harika olmaz mı? Bu nefis lezzeti bilmeyen yoktur ama bir sütlaç tatlısı tarifi de bizden gelsin. Şimdiden afiyet olsun o zaman! Sohbetin yanına en iyi o gider! Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 litre süt

Yarım çay bardağı pirinç

Yeteri kadar su

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

Üzeri için:

Ceviz

YAPILIŞI

Yıkanmış pirinci 1 çay bardağı su ile kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin (eğer suyunu çekerse biraz daha sıcak su ekleyin). Süt ve tozşekeri ilave edin. Kaynamaya başlayınca az su ile açtığınız nişastayı yavaşça ekleyin ve bir yandan da karıştırın. Koyuca bir kıvam alana kadar dibinin tutmaması için arada

bir karıştırarak pişirin. Isıya dayanıklı kaplara paylaştırın ve fırın tepsisine yerleştirin. Fırının en alt kısmına su dolu bir kase koyun ve tepsiyi fırına verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Üzerine dövülmüş ceviz serpin ve soğuduktan sonra servis yapın.