Elmalı tart tarifi yapımıyla ve elmanın verdiği lezzetle harika bir alternatif. Çayın yanına ne yapsam diye düşünenler için bu tarif bizden.Yapımıyla oldukça kolay olan bu tarifi değerlendirmenizi öneriyoruz. Elmalı tart nasıl yapılır? Elmalı tart tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 su bardağı + 6 çorba kaşığı toz şeker

4 adet elma

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı un

Bir buçuk çay bardağı süt

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım paket margarin

YAPILIŞI

6 çorba kaşığı toz şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte eritin ve orta boy kelepçeli bir kalıba yayın. Üzerine kabukları temizlenip dilimlenmiş elma yerleştirin. Ayrı bir yerde yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri iyice çırpıp, un, süt, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip iyice karıştırın. Eritilmiş margarin ilave edip karıştırmaya devam edin. Hamuru elmaların üzerine döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından alıp, 1 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, kelepçeyi çıkarın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.