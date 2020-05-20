Fırında kabak yemeğini sevemeyenler var mı? Bu soruya hayır dediğinizi duyduk ve fırında kabak yemeğiyle geldik. Bu lezzet sağlık mı sağlıklı! Hem de pratik. Daha ne olsun? O zaman gelsin tarif! Fırında kabak nasıl yapılır? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
1 kg kabak
2 su bardağı keçi sütü
Yarım su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı ceviz
Tuz
YAPILIŞI
Un, süt, tuz ve zeytinyağını bir kapta çırpın. Kabakları birer santim dilimleyip, fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine unlu karışımı gezdirin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 25-30 dakika pişmeye bırakın. Üzerine ceviz içi ekleyip servis yapın.
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