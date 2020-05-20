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Haberler Ramazan Fırında kabak nasıl yapılır? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...

? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...

Bugün ana yemek önerilerinde fırında kabak var. Herkesin bildiği, aşina olduğu bu lezzet iftar sofranıza çok yakışacak. İftara kısa bir süre kala yapmaya başlayabilirsiniz. Oldukça pratik bir tarif. Bu nedenle akşama ne pişirsem düşüncesinden de sizi kurtaracaktır. ? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...

Fırında kabak nasıl yapılır? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...

20.05.2020, 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,14:21

Fırında kabak yemeğini sevemeyenler var mı? Bu soruya hayır dediğinizi duyduk ve fırında kabak yemeğiyle geldik. Bu lezzet sağlık mı sağlıklı! Hem de pratik. Daha ne olsun? O zaman gelsin tarif! Fırında kabak nasıl yapılır? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 kg kabak

2 su bardağı keçi sütü

Yarım su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı ceviz

Tuz

YAPILIŞI

Un, süt, tuz ve zeytinyağını bir kapta çırpın. Kabakları birer santim dilimleyip, fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine unlu karışımı gezdirin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 25-30 dakika pişmeye bırakın. Üzerine ceviz içi ekleyip servis yapın.

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