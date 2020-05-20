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Fırında kabak nasıl yapılır? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...

Bugün ana yemek önerilerinde fırında kabak var. Herkesin bildiği, aşina olduğu bu lezzet iftar sofranıza çok yakışacak. İftara kısa bir süre kala yapmaya başlayabilirsiniz. Oldukça pratik bir tarif. Bu nedenle akşama ne pişirsem düşüncesinden de sizi kurtaracaktır. Fırında kabak nasıl yapılır? Fırında kabak tarifi ve malzemeleri...

20.05.2020, 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,14:21











