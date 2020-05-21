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Haberler Ramazan Supangle nasıl yapılır? Supangle tarifi ve malzemeleri...

nasıl yapılır? ve malzemeleri...

Bu akşamın tatlı önerisinde var. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi, iftardan sonra çayın yanında servis edebilirsiniz. Tarifi denemeniz için malzemeleri aşağıya ekliyoruz. ? ve malzemeleri...

Supangle nasıl yapılır? Supangle tarifi ve malzemeleri...

21.05.2020, 16:40 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,16:53

Ramazan ayının bitmesine artık çok az bir zaman kaldı. İftardan sonra verdiğimiz tatlı önerileri de bu son günlere özek olarak devam ediyor. Bugün menüde supangle var. Oldukça lezzetli olan bu tatlıyı çayın yanında keyifle yiyeceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun. Supangle nasıl yapılır? Supangle tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

2 dilim bayat kek (yaklaşık 80-100 gram)

8 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı kakao
2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı un

YAPILIŞI

Süt, toz şeker ve kakaoyu tencereye alıp, kaynayana dek karıştırın. Küçük bir kapta yumurta sarısı, nişasta, vanilya ve unu çırpıp, sütlü karışımın içine hızlı hızlı ve karıştırarak dökün. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp içine tereyağı ilave edin ve mikser yardımıyla 10 dakika çırpın. Servis yapacağınız kuplara veya kaselere iri parçalara bölünmüş bayat keki pay edin. Üzerlerine supangle dökün. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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