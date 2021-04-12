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Göz damlası orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlarda araştırılıyor. Özellikle ilaç, damla ve sprey kullananlar orucunun bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Peki göz damlası orucu bozar mı? İşte 'in cevabı...

Göz damlası orucu bozar mı?

12.04.2021, 12:22

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Oruç ile ilgili merak edilen sorularda bu sene de gündeme geliyor. Bunlardan biri de göz damlasının orucu bozup bozmayacağı. Diyanet merak edilen sorunun yanıtını verdi.

&NBSP;GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).

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