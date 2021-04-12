İzmir'de ilk teravih ve ilk sahur saat kaçta? İzmir Ramazan imsakiyesi..

Milyonlarca Müslüman iftar ve imsak vakitlerini araştırıyor. Mübarek Ramazan büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu gece sahura kalkılarak ilk oruca niyet edilecek. Peki İzmir'de ilk sahur ve ilk teravih saat kaçta? İşte İzmir iftar, teravih ve sahur saatleri...

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

İzmir'de ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21:12'de kılınacaktır. Diyanet'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır.

İZMİR'DE İLK İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir Sahur Vakti: 05:05

İzmir İftar Vakti: 19:52

İzmir Teravih Namazı Saati: 21:13

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EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak salgın koşullarından dolayı bu yıl evde kılınmasına karar verilmiştir.

- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

- Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp eller bağlanır.

-Sübhâneke okunur.

-Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre okunur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

- Besmele, fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okunur ve üçüncü rekata kalkılır.

- Üçüncü rekatın başında Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekata kalkılır.

- Besmele, fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

- Sonra da vitir namazı kılınır.

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