Cemil Baba ile yarım asırlık tatlı yolculuk

Bu haftaki lezzet duraklarımızdan biri de hayatını bu tatlı yolculuğa adayan bir tarihin adı olan İzmir'in markası 'Cemil Baba Baklavaları'. Çocukluk yıllarında Ankara'da başlayan baklavacılık serüvenini yıllar içinde İzmir'e taşımış Cemil Çardak, yani nam-ı diğer Cemil Baba... Hatay İnönü caddesinde hala mis gibi baklava kokan dükkanında tanışmış İzmirlilerle. Dönemin en ünlü sanatçı ve siyasetçileri ne zaman İzmir'e gelse bugünkü gibi hemen Cemilbaba baklavaları tepsi tepsi sipariş edilir hale gelmiş. Cemilbaba baklavalarının her bir dilimi ilk günkü kalite ve lezzetinde. Birçok otorite tarafından Türkiye'nin en iyi baklavacıları arasında gösterilmektedir.

USTALARIMIZI ELDE TUTTUK

Cemil Baba baklavaları kuruluş tarihi 1959. Bu işi babasından aldığı disiplinle tutku ve sevgiyle yapan Cemil Baba'nın çocukları Tuncay ve Aylin Çardak yürütmektedir.... İşlerini aşkla yaptıkları için başarılı olduklarını belirten Tuncay Çardak, "Yanımızda 4 baş ustamız var. Emekli olmalarına rağmen hala çalışıyorlar. Bu işin en büyük püf noktası, eski personele sahip çıkıp yıllarca onlarla beraber çalışmaya devam etmek. Satın aldığınız malzemeler de çok önemli. Örneğin unumuz Türkiye'deki en iyi baklavayı yapan Antep çıkışlı bir firma. Onun dışında yağımızı Urfa'dan alıyoruz. Fıstık yine Antep'ten geliyor" diyor.

40 ÇEŞİT TATLI ÜRETİLİYOR

Elbette yufkanın da büyük bir ustalıkla açılması gerekiyor. En iyi sade yağı bulup kullanmak da ayrı bir maharet. Sıra geldi Antep fıstıklarının seçilmesine. Aylar öncesinden en iyi çeşidini bulup onu üretim için ayırmak ve hasat zamanı geldiğinde taze taze depoya ulaştırmak. Belki de işin son noktası baklava şerbeti. Hangi aşamada, hangi ısı derecesinde o şerbeti dökeceğini bilemezsen der Cemil usta, emeğine yazık edersin. Kolay değil, neredeyse 40 çeşit tatlı üretmek. Her biri ayrı lezzet şöleni. Fıstıkzadesi, padişah dürümü, şöbiyeti, kuru baklavası, gelin bohçası... Yalnızca tatlısı ile değil özel su böreği ve kadayıfıyla da lezzetine lezzet katmış. Yazın ürettikleri o enfes lezzetteki dondurmalarını burada harflerle tarif etmek gerçekten imkansız.

İLK DİYABETİK BAKLAVA

Cemil Usta diyabetlileri unutmayarak kolları sıvamış ustalarıyla birlikte... Ürettiği ilk diyabetik baklava Ege Üniversitesi'nin laboratuvarında olumlu raporlanınca, şeker hastaları da Cemil Baba lezzetlerinden nasibini almaya başlamış.



Zamanla İnönü caddesindeki dükkan yetmez olmuş. Karabağlar üretim merkezi ve İnönü'den sonra Buca ve Bornova'ya açıldı diğer dükkanları. Cemilbabadan Muhteşem Lezzetler başlığıyla CML concept markasıyla yeni lezzet noktaları hizmete girdi. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi ve Bornova Sakarya caddelerinde açılan CML concept künefe çeşitleri başta olmak üzere, kahvaltı, döner, köfte gibi yemek çeşitleri ve tatlı mutfağının seçkin lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

SEZER ALTAN