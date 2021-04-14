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Haberler Ramazan İzmir'de iftar saat kaçta? 14 Nisan İzmir iftar vakti...

İzmir'de iftar saat kaçta? 14 Nisan İzmir iftar vakti...

İzmir'de iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Dayanışma ve paylaşmanın yoğun yaşandığı bu mübarek ayda il il iftar saatleri de merak ediliyor. 2021 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 14 Nisan Çarşamba ...

İzmir'de iftar saat kaçta? 14 Nisan İzmir iftar vakti...

14.04.2021, 15:54

İzmir iftar saati? İzmir'de akşam ezanı ne zaman okunacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, il il iftar saatlerinin yer aldığı imsakiyeyyi araştırıyor. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte İzmir iftar vakti...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. İzmir'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

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