İzmir'de iftar saat kaçta? 22 Nisan Perşembe İzmir iftar vakti...

İzmir'de iftar saat kaçta? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırlıyor. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayında il il iftar saatleri de merakl ediliyor. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 22 Nisan Perşembe İzmir iftar saati...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. İzmir'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 20201 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

İZMİR İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).