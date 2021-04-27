Lokman Suresi’nde baba nasihatleri

Yüce Rabbimizin, Kur'an-ı Kerim'de bizzat ismini zikrederek yücelttiği şahsiyetlerden biri Lokman (a.s)' dır. Lokmân Suresi'ndeki ayet-i kerimede Rabbimiz, "Andolsun, biz Lokmân'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik." buyurmuştur. Bu surede onun hikmetli lisanıyla oğluna yaptığı öğütleri bizlere haber verilmiştir. Bir baba ile evladı arasındaki sevgi ve saygıya, bilgi ve hikmete, şefkat ve merhamete dayalı örnek bir ilişki gösterilmiştir. Lokman (a.s)'ın oğluna yaptığı ve her biri hikmet ve merhamet yüklü öğütler ayetlerde geçmektedir.

"ŞİRK EN BÜYÜK ZULÜMDÜR"

Lokman (a.s)'ın oğluna yaptığı ilk öğüt, tevhit inancı olmuştur. Biricik evladına şöyle seslenmiştir: " Yavrucuğum! Sakın ola ki Allah'a şirk koşmayasın. Çünkü şirk büyük bir zulümdür." Zira insan, Allah'tan başkasına kul olursa Rabbine ve kendisine en büyük zulmü yapmış olur. Lokman Suresi'ndeki ikinci öğüt ise anneye ve babaya iyi davranmaktır. Zira annesi, yavrusunu meşakkat üzerine meşakkat çekerek karnında taşır. İşte bu yüzden Rabbimiz, bizlere şunları emretmiştir: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş ancak banadır. Eğer, annen-baban seni herhangi bir şeyi bana ortak koşmaya mecbur bırakırlarsa onlara itaat etme! Fakat yine de onlarla iyi geçin! Bana yönelenlerin yoluna uy! Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber vereceğim."

"HİÇBİR İYİLİK ZAYİ OLMAZ"

Lokman (a.s)'ın oğluna olan üçüncü öğüdü, zerre miktarı bir iyiliğin bile Allah katında asla zayi olmayacağıdır. En küçük bir kötülüğün karşılıksız kalmayacağıdır. Zira Allah, en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Lokman (a.s)'ın oğluna yaptığı dördüncü öğüdü, " Yavrum! Namazı dosdoğru kıl." şeklindedir. Zira namaz, bizim en önemli ibadetimizdir. Dünyanın tükenmek bilmeyen sıkıntılarıyla bunalan kalplerimizin inşirahıdır. Türlü meşakkatlerle daralan zihin ve gönüllerimizin huzurudur. Rağbetimizi Rabbimize arz ettiğimiz muazzam bir buluşmadır namaz. Lokman (a.s.)'ın evladına olan beşinci öğüdü, "Oğlum! İyiliği emret! Kötülükten alıkoy!" ifadesidir. Zira bize düşen, her daim iyiliğin yanında yer almaktır. Kötülüğe boyun eğmemektir. Kötülerin hizmetkârı olmamaktır.

"BÖBÜRLENEREK YÜRÜME"

Lokman (a.s.)'ın altıncı öğüdü, "Evladım! Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol!" ifadesiyle hak ve hakikat yolunda sabretmektir" İşte bütün bunlar, azmedilmeye değer işlerdir." Lokman (a.s)'ın yedinci öğüdü kibirlenmemek ve mütevazı olmaktır.Yavrucuğum "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme!" böbürlenerek Yeryüzünde yürüme!" Zira Allah, kendini beğenenleri ve övünenleri sevmez." Lokman (a.s)'ın evladına olan sekizinci öğüdü ise kişinin haddini bilmesidir. Mükerrem bir insan olduğunu hiçbir zaman unutmamasıdır. "Evladım! Yürüyüşünde tabii ol.""Sesini alçalt. seslerin Zira en çirkini merkeplerin sesidir!"