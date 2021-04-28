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Haberler Ramazan Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi tarihi...

ne zaman? tarihi...

On bir ayın sultanı ayının ortalarına gelmişken tarihi de merak ediliyor. Bin ayda daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu sene hangi güne denk geliyor? Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler tarihini araştırıyor. İşte 2021 Kadir Gecei tarihi...

Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi tarihi...

28.04.2021, 09:19

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi tarihi araştırılıyor. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olan Kadir Gecesi ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Peki Kadir Gecesi bu sene zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Kadir Gecesi tarihi...

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edecek.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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