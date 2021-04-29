Fitre, bayramdan önce verilmelidir

Sadaka toplumun farklı kesimleri arasında köprü kuran, sosyal barış ve huzuru temin eden önemli bir dini yükümlülüktür. Dilimize 'fitre' olarak yerleşen fıtır sadakasının Ramazan Bayramı öncesi yerine getirilmesi istenen mali bir ibadet olduğuna dikkat çeken Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu, fıtır sadakasının önemini ayet ve hadisler ışığında Yeni Asır'a anlattı.

BAŞ VE BEDENİN ZEKATI

Fıtır sadakasının Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadet olduğunu belirten Türedioğlu şunları anlattı : Fıtır sadakasına baş zekâtı ve beden zekâtı da denir. Bu isimlendirmeler onun şahsa bağlı, şahıs başına konmuş bir malî yükümlülük olması özelliğine dayanmaktadır. Fıtır sadakası, ramazan orucunun farz olduğu hicrî 2. yılın Şâban ayında, zekâttan önce farz kılınmıştır. Abdullah b. Ömer'in rivayetine göre: "Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ' (ölçek) hurma ve 1 sâ' arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir". Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekatta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekatta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır. Fitre, zekat verilebilecek kimselere verilir. Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir.

FİTRE KİMLERE VERİLEMEZ ?

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına, Müslüman olmayanlara, karı-koca birbirlerine, fitrelerini veremezler. Fıtır sadakası ihtiyaç sahibinin hakkıdır. Fakirin eline geçmelidir. Bu sebeple herhangi bir hayır için yapılmakta olan bina müştemilatına veya binaya yapılacak olan harcamalar için de fıtır sadakası verilmez.



Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu, bu yıl fitre miktarının 28 TL olduğunu hatırlatarak bir fitre miktarının sadece bir kişiye verilebileceğini söyledi.



GÜNÜN DUASI "ALLAH'IM!

Helâl olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni Senden başkasına muhtaç eyleme." (Hâkim, De'avât, No: 1973)