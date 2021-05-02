Karadenizli sanatçı iyilik köprüsü kurdu

KARADENİZLİ Sanatçı Ceyhun Şişmanoğlu'nun İzmir'de 95.4 frekansında Ege Karadeniz FM'de hafta içi 16:00-20:00 saatleri arasında yaptığı "Yayla Havası" isimli programı "İyilik Hareketi"ne dönüştü. Şişmanoğlu 33 yıldır yaptığı radyo programlarında dev bir iyilik ordusu kurarak binlerce ihtiyaç sahibiyle, hayırseverleri buluşturuyor. Mesleğini uzun yıllar İstanbul'da Radyo K'da sürdüren, İstanbul'da çalıştığı dönemde Beykoz Hacı Numan Anaokulu'nu Rizeli İş İnsanı Alpaslan Tuyluoğlu'na yaptıran, binlerce ihtiyaç sahibiyle hayırseveri buluşturan Ceyhun Şişmanoğlu, 2013 yılından beri İzmir'de "İyilik Hareketi"ni sürdürüyor.

BİNLERCE RAMAZAN KOLİSİ

RAMAZAN boyunca Bornova Altındağ, Naldöken, Yeşilova, Seferihisar olmak üzere binden fazla Ramazan kolisini Nermanoğlu Hafriyat sahibi Gökhan Nermanoğlu ve diğer iş insanlarının katkılarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Ceyhun Şişmanoğlu, sadece Ramazan ayında değil 12 ay boyunca zor durumdaki vatandaşların yardımına koşuyor. "Yapacağım hayır doğru adrese gitsin" diyen hayırseverlerle gerçek ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüklerini dile getiren Şişmanoğlu, İstanbul'da 25 yıl boyunca her sene 300'er çocuğu giydirdiklerini, ihtiyaç sahibi okullara laboratuarlar kurduklarını, tahtalarını akıllı tahtalarla değiştirdiklerini, bilgisayar bağışında bulunduklarını ifade etti.

İYİLİK ORDUSU KURDU

UZUN yıllardır yaptıkları programları takip eden insanlardan oluşan büyük bir "İyilik ordusu" kurduklarını anlatan Şişmanoğlu, "2 yıldır ameliyat için sıra bekleyen 2 Down sendromlu yavrumuzu Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Profesör Behzat Özkan tarafından ameliyat ettirip Allahın izniyle sağlığına kavuşturduk. Son olarak kalp nakli bekleyen bir çocuğumuza daha rahat nefes alması için cihazını ulaştırdık. 4 saatlik yayın boyunca kimin neye ihtiyacı varsa, tarafıma ulaşan herkese elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan'dan sonra ihtiyaç sahibi 900 çocuğu giydirmek için bir kampanya başlatacağız" şeklinde konuştu.

TOLGA TEKİN