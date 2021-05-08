Gizemli hayırsever bakkal borçlarını ödedi

AYDIN'DA gizemli bir hayırsever, markete gelerek 20 vatandaşa ait toplam 2 bin liralık borcu ödedi. Veresiye defterindeki borcu ödemesinin yanı sıra gizli hayırsever, market sahibi Serdar Pektaş'a bin lira vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapılmasını istedi. Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde baba mesleği bakkalcılığı sürdüren Serdar Pektaş'ın marketine geçen yıl gelerek veresiye defterindeki tüm borçları ödeyen gizemli hayırsever yine ortaya çıktı. Geçen yıl 30 ailenin veresiye borcunun tamamını ödeyen gizemli hayırsever, bu kez 20 vatandaşa ait toplam 2 bin liralık borcu ödedi. Gizli hayırsever, ayrıca Pektaş'a bin lira vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapılmasını isteyip marketten ayrıldı.

20 AİLENİN BORCUNU ÖDEDİ

MARKET sahibi Serdar Pektaş, "Bir hayırsever marketimize gelerek veresiye defterindeki borçları ödemek istediğini söyledi. Borçları hesapladık ve 20 ailenin toplam 2 bin lira borcu olduğunu belirledik. Çıkan bu borcu hayırsever vatandaşımız ödedi. Ardından bin lira daha vererek bu parayla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapılmasını istedi. Borçlarının ödendiğini öğrenen müşterilerim çok sevindi. Kendisinden Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu davranışı başkalarına örnek olur" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ