Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır

Yüce Allah'ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkar olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenlerin bu hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimine, mübarek kadir gecesine kavuşmuş bulunmaktayız. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın zirve noktası olan Kadir gecesini idrak ediyoruz. Yüce Allah'a hamdediyoruz. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Yüce Rabbimize hamd-ü senada bulunuyor, O'nun Habibine, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'e salat ve selamda bulunuyoruz.

Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu

GÜNAHLARDAN ARINMIŞ OLMAK

Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini ayet ve hadisler ışığında Yeni Asır'a anlattı. Mübarek ayların en faziletlisi Ramazan, orucuyla teravihiyle, sahuruyla iftarıyla ,gecesiyle gündüzüyle, akşamıyla sabahıyla, hasılı her anıyla Hz. Peygamberimizin yoğun bir dini coşku içerisinde geçirdiği bir aydır. Bu ayın ihya edilmesi sonucunda elde edilecek kazancı sevgili peygamberimiz şöyle müjdeler. "Yüce Allah Ramazan ayında oruç tutmayı size farz kıldı. Ramazan gecelerini namazla geçirmek de benim sünnetimdir. Kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ayında oruç tutup, geceleri de namaz (teravih) kılarsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur."

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sahabe'den Amr b. Abese Peygamberimize şöyle sormuş: Ey Allahın Resulü (Allah'a) diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit varmıdır ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman varmıdır? Amr b. Abesenin yönelttiği bu soruya Peygamberimiz şöyle cevap vermişti: "Evet. Aziz ve Celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen, bunu yap! Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar" Ramazan ayının mübarekliği, Kadir gecesinin bu ay içerisinde olmasıyla da yakından ilgilidir. Peygamberimiz, "Bu ayda öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir."buyurarak. Kadir gecenin önemiyle ilgili bize ipuçları vermektedir. Kadir gecesinin mübarekliği ise, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Kadir suresinde bu husus şöyle anlatılır. "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rabbinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." Ayrıca Duhan suresindeki "Biz onu mübarek bir gecede indirdik." Ayetinde de Kadir gecesinin kastedildiği belirtilmektedir.

BU GECE OKUNACAK DUA

Böylesine faziletli bir gece hakkında Rasulullah (sav), "Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Her kim Ramazan orucunu, inanarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuş ve Kadir gecesinde hangi duayı okuyacağını soran Hz. Aişe'ye "Allah'ım! Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet." şeklinde dua etmesini tavsiye etmiştir. Fakat peygamberimiz Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin olarak bildirmemiş, bu eşsiz gecenin Ramzan'ın son on günü içindeki tek sayılı gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde Kadir gecesinin Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olduğu ifade edilmiş, islam aleminde de ağırlık olarak bu gece Kadir gecesi kabul edilmiştir. Aslında Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemiş olması Ramazan'ın her gecesinin Kadir gecesiymiş gibi geçirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. "Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil." Sözü de bunu ifade etmektedir.

KIYMETLİ BİR ZAMAN DİLİMİ

ONUN için bu kıymetli zaman dilimini iyi değerlendirmek ,Peygamber Efendimizin öğrettiği gibi Allah'ın rızasına erişebilmek için az da olsa devamlı ibadet etmek gerekir. Gelmeyene gitmek, ihtiyacı olana vermek ,küslükleri bitirmek, huzurevi, hastane, çocuk esirgeme kurumundaki kardeşlerimizi ziyaret etmek, ana babamızın komşularımızın eşimiz ve çocuklarımızın hayır duasını almak Allah'ın rızasına erdiren hayır yollarıdır. Müslümanlar olarak birbirimizle kardeş olduğumuzu bilelim.

KARDEŞLERİMİZE karşı merhametli olalım Hataları bağışlayalım. Kusurların peşine düşmeyelim. Böyle yapalım ki bize de merhamet edilsin, hatalarımız bağışlansın. Yüce Rabbimiz Ramazan ayını, idrak edeceğimiz Kadir gecesini ve nihayetinde kavuşmayı umut ettiğimiz Ramazan Bayramımızı bizlere hayırlı kılsın. Bu mübarek günler hürmetine hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı bağışlasın. Bayram sabahına, sevdiklerimizle beraber ulaşmayı güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip etsin.