Aslolan Ramazan ile değişmektir

Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan ayın Ramazan ayı olduğunu ve bu aya ulaşanlara oruç tutmalarının emredildiğini ifade eden İzmir İl Müftüsü Salih Sezik şunları söyledi : Bizi bu mübarek aylara eriştiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimize sonsuz Salat u selam olsun Cenabı Hak her birimizi bu ayın lütuf ve kereminden, rahmet ve bereketinden istifade edenlerden eylesin!

KUR'AN BU AYDA İNDİ

Ramazan ayını değerli kılan en önemli sebeplerden birisi, az önce ifade ettiğimiz gibi Yüce kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber'den (s.a.s.) nakledilen, Ramazan ayının fazileti, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), "mübarek bir ay" olarak nitelendirdiği Ramazan ayı girdiğinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığına, inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını (Buhârî, savm, 6; Müslim, "Müsâfirîn", 175) haber vermektedir. Nitekim rivayetler Ramazan geldiğinde Resûlullah'ın mânevî yaşantısında farkedilecek derecede bir değişiklik meydana geldiğini, bu ayda Cebrâil ile karşılıklı Kur'an okuduklarını, özellikle bu günlerde onun cömertliğinin doruk noktasına ulaştığını (Buhârî, savm,7) Ramazan ayının son on günü girdiğinde onun geceleri ihya edip ev halkını uyandırdığını ve kendisini tamamen ibadete verdiğini (Buhârî, "Leyletü'l-Kadr", 5; Müslim, "İtikâf", 7, 8) bildirmektedir. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. On bir ayın sultanı olan Ramazan- ı şerif, nefislerimizi terbiye eden oruç ibadetiyle, Sevgili Peygamberimiz (sas) ile Cebrail (as) arasındaki geleneği canlandıran mukabelesiyle, hatimleriyle, genç, çocuk, kadın, cemaatiyle camilerimizi neşelendiren teravihiyle, kadrimizi yücelten Kadir gecesiyle, zekat ve fıtır sadakasıyla, bereketli sahurlarıyla, sevinçli iftarlarıyla, itikafıyla, zikir ve tesbihatıyla, dua ve niyazıyla, yardımlaşma ve dayanışmasıyla, oruçlunun neşesi Ramazan Bayramıyla gerçekten son derece ehemmiyetli bir ay. Ramazan bizlere, değerlerimizi, sorumluluklarımızı, kendimize çeki düzen vermemizi sağlayan kurallarıyla, ahlak ve fazilet ölçülerini, dostluk, arkadaşlık, akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi, fakirleri, kimsesizleri, aç ve açıkta olanları, mazlum ve mağdurları, kardeşliğimizi, ümmet olma bilincimizi yeniden hatırlatıyor.

RAMAZAN'IN KAZANDIRDIKLARI

Ramazan, her yıl Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere yeniden getirir. Yeni bir can, taze bir kan ve bir ruh üflemek için gelir. Başta vatanımız olmak üzere bütün yeryüzünü bir ibadet yerine dönüştürür. İradelerimizi eğiten bir mektep, bir okul olur. Bu mektebin gayesi rahmettir, mağfirettir, arınmaktır, takvadır, insana, eğitilmiş hür bir irade kazandırmaktır. Ramazan bize sahurun bereketini, mukabelenin sevabını, iftarın sevincini, neşe ve coşkusunu, teravihin huzurunu, teheccüdün güzelliğini, ibadetin manevî lezzetini, imsak ve sabır ile oruç ibadetinin himayesini, gündüzün sıyamını, gecenin kıyamını kazandırır. Ramazanda, kendimizi camide ibadete vakfettiğimiz itikâf; kadrimizi yücelten Kadir Gecesi; malımızı temizleyen zekât ve fıtır; fakirlere, yetimlere, kimsesizlere, dullara, düşkünlere yardım vardır. Toplumsal yaralarımızı Ramazan'ın şifalı elleriyle sarmak vardır. Zenginin, fakirin hâlini anlamak, nimetlerin kadrini bilmek ve Allah'a karşı şükür görevini hatırlamak vardır. Nezaket, zarafet, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma vardır. Kötü alışkanlıklara son vermek, iyiden, güzelden, doğruluktan ve istikamet üzere olmaktan yana yeni sayfalar açmak, ahlâkı güzelleştirmek vardır. Hakkı, hakikati, barışı ve sevgiyi tesis etmek vardır. Kısaca Ramazan itaattir, hasenattır, Cenab-ı Hakk'a yakın olmadır. Ramazan, bir kültür, bir medeniyettir. Ramazan, İslâm'ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa gösteren bir rahmet ve bağışlanma ayıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İzmirli kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyor, sağlık ve huzur içerisinde bayrama ulaşmayı Rabbimizden niyaz ediyorum.

İZMİR İL MÜFTÜSÜ SALİH SEZİK