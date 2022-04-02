Favori Lezzetler ödülü Mega Yıldız Lokantası’nın

Türkiye çapında 400 firmanın katıldığı '2021 Favori Ödülleri' oylamasında Türk Mutfağının En Lezzetli Yemeklerinin yarıştığı "Türk Mutfağı" Kategorisinde ödül Balıkesir'in simge mekanlarından Mega Yıldız Lokantası'nın oldu.

'ONURLU VE GURURLUYUZ'

Mega Yıldız lokanta sahibi ve işletmecisi Sinan Ergüven, Türkiye çapında 400 firmanın katıldığı bir organizasyonda "Türk Mutfağı" kategorisinde ödüle layık görülmekten Balıkesir'e bu ödülü getirmiş olmaktan büyük mutluluk onur ve gurur duyduklarını belirtti.

"Bu ödüller bizleri daha heyecanlandırmış doğru yolda olduğumuzu daha çok çalışmamız gerektiğini bizlere hatırlatmıştır" diyen Ergüven, "Bizleri buralara taşıyan misafirlerimize Balıkesirli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bu bizim ilk ödülümüz değil daha önce Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri Dergisi Balıkesir'de 2018 yılında yaptığı çalışmada En İyi Çorba yapan lokantalar dalında ilimizde yaptığı araştırmada en iyi çorba yapan lokantalar dalında etli çorbamız, domates çorbamız ve pideli etli çorba dalında 85.60 puan alarak en iyi çorba dalında 1. İlan edildik. Aldığımız bu ödüllerimizde lokantamızda çalışan herkesin emeği var. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Yemek ve çorba konusunda Balıkesir lokantaları diğer illerin lokantalarından daha iyi yemek ve çorba yaptığı konusunda iddialıyım" şeklinde konuştu.

ZİYAFET ÇEKİYORLAR

Balıkesir'de köklü geçmişe sahip esnaf lokantalarının yeri bir başkadır. Farklı kültürlerin beşiği olmuş Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de, geleneksel Türk yemeklerinin birçok çeşidinin bulunabildiği esnaf lokantaları kabuğunu değiştirse de hala gözlere ve midelere ziyafetler çekiyor. Esnaf lokantalarının özelliği yemekleri taze lezzetli ve belirli bir kitlesi vardır.

Görsel sunumdan çok damak zevkine hitap ederler. Esnaf kesimi, yemeğin sadece bir ihtiyaç değil, mutluluk verici bir eylem olduğunu bilirler. Balıkesir'de Mega Yıldız Lokantası özel lezzetleri yöresel kültürümüzle harmanlanmış yemek çeşitleri ile Ramazan sofralarının da adresi olacak.

ÜNLÜLERİN DE UĞRAK NOKTASI

BİRÇOK ünlünün, siyasinin misafir edildiği Mega Yıldız lokantası Balıkesir'in sime mekanlarından birisi olmuştur. Her türlü etkinliğinizi toplantılarını gerçekleştirebileceğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz Mega Yıldız Lokantası bol yemek çeşidi ve güne özel yöresel lezzetleri, sınırsız salat barı, ödüllü çorbaları ve birçok lezzetleri ile Ramazan'da da misafirlerini ve Balıkesirli hemşerilerini ağırlamaya hazır.

İLKLERE İMZA ATTI

AŞÇIBAŞI Sinan Ergüven Usta 1988 yılında başladığı mutfak aşçılık ustalıkta sektörün her kademesinde çalışmış. Hem alaylı olarak girdiği bu sektörde kendisini geliştirerek birçok eğitim ve kurslara katılarak işin okulunu da okumuş. Yani hem alayı mektepli olanlardan işinin uzmanı. İşini severek tutku ile yapmakta işi adete yaşamı olmuştur. 1997 yılında lk iş yerini Balıkesir Şehirlerarası otobüs terminalinde şimdi halk arasında eski garajda açmış. O günden bugüne uzanan sevgiyle geliştirilip büyüttüğü ve halen ilk günkü zevk ve heyecanla işletmesini devam ettirdiği Mega Yıldız aile Lokantası Balıkesir'in 10 numara 5 yıldız hizmet veren bir mekanı.

BİR İLKE İMZA ATTI

SİNAN Usta lokanta işini sadece yeme içme yeri olarak bunun aynı zamanda bir kültür evi olarak örf, adet, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı bir yer olduğunu düşünmektedir. Bu işi öz kültürümüzü koparmadan yöresel yemeklerimizle adeta lokantayı misafirlerimizi ağırladığımız evlerimize uyarlayıp köklü kültürümüze hizmet etmeye çalışıyoruz" demektedir. Sinan Ergüven Usta Mega Yıldız Lokantası bir ilke imza atarak yıllar önce hayal ettiği düşündüğü çocuk oyun parkını hizmete açarak Balıkesir'de bir ilke imza atmıştır.