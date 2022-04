Körfez manzarasında efsane tatlar

2021 yılında Bostanlı İskelesi üstünde muhteşem manzarası eşliğinde açılan 1453 Osmanlı'da, kalitesi ve güvencesi ile enfes lezzetler eşliğinde sevdiklerinizle dostlarınızla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Modern ferah çok amaçlı geniş dekorasyonu ile üç tarafı deniz manzaralı mekanda denizin keyfini yaşarken lezzetli yemeklerle güçlü mutfağı ile damaklarınıza şölen yaşatabilirsiniz.

1453 Osmanlı standart bir kafe değil, 7'den 70'e herkesin kendine bir şey bulduğu, herkesin keyifli vakit geçireceği alternatifli birçok seçeneği içinde barındıran kompleks bir yapı. Her türlü özel gününüzü, etkinliğinizi toplantılarınızı gerçekleştirebileceğiniz dostlarınızla keyifli zamanlar geçirebileceğiniz çok özel bir mekan.

KAFFA KEYF MARKASI

1300 metrekare alana kurulu mekan Kaffa Keyf ile birlikte 1700 kişi ağırlanabiliyor. Mekanın özel nargile salonunda keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Otopark sorunu bulunmamakta mekana ait 1000 metrekare açık otoparkı bulunuyor. Mekanın sahibi Mecit Bozkurt. İşletmeciliğini ise yeğenleri Yakup ve Halil Bozkurt yapıyor. Gıda sektörüne yine Bostanlı İskelesi'nin üstünde kendi markaları olan Kaffa Keyf ile birlikle 1453 Osmanlı'yla girmişler. Kaffa Keyf markası ile büyümek zincirleşmek istiyorlar.

Şehzadeler Kenti Manisa'dan yola çıkarak, Türk Mutfağının lezzetini önce tüm Türkiye ardından Dünya ile buluşturmayı kendisine ilke edinen 1453 Osmanlı, kısa sürede büyüyen ailesi ile birlikte bu hedefini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Lezzetiyle tüm insanlığı ele geçiren kahve, günümüzde de türlü çeşidiyle birçok biçimde içiliyor. Farklı bölgelerden, farklı kültürlerden elde edilen kahve çeşitleri sofraları, sohbetleri süslüyor. 1453 Osmanlı, kahvenin her çeşidini seviyor ve büyük bir keyifle servis ediyorlar.

KÜLTÜRÜN GÜCÜ

1453 Osmanlı yetkilileri şubelerde kaliteyi korumak için belli ürünlerin merkezden gittiğini aktararak, "Onun dışındaki yemek konusu şube bünyesinde çözülüyor. Standardı sağlamak adına da personelimiz sıkı eğitimden geçiyor ve sürekli bir denetim var" bilgisini paylaştı. Osmanlı'nın büyüleyici konseptini günümüzün koşullarına uygun bir hale getirerek, geleneksellikle modernizmi çağdaş bir çatı altında harmanlayan 1453 Osmanlı, kültürün gücünü mutfakta en doğru şekilde kullanarak misafirlerine eşsiz deneyimler yaşatmaktadır.

NELER BULABILIRSINIZ?

● Kahvaltı'da yöresel, günlük, taze ürünler kullanılıyor. Kahvaltı çeşitleri Saraylı serpme kahvaltı, Has kahvaltı, Saraylı kahvaltı ve seferi mini kahvaltı ile güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Kahvaltıya eşlik edenler menemen, omlet, sahanda yumurta, kase yulaf, hidiv, pişi tahtası, simitzade ve sıcak balkan kahvaltısı. ● Başlangıçlar; günün çorbası, patates kızartması, Osmanlı börek tabağı, çeşnigar, enşube, sipahi tabağı, yeniçeri tepsisi ● Tost çeşitleri; derun, akva, beha, ayvaz, ekmek arası lezzetler; tutkaç, otacı, lahran, tad-ı şahane, peyami,bozok, tahrun ● Dürümler; mahlud, Karagöz, Hacivat Burgerler; Hamburger, Hüsrev, Çemen, Osmanlı, Obur, Türk işi, ağabeyi. ● Makarna ve Mantı; Saray mantısı, çıtır mantı, ferahi, Barbaros, isli ve kessam ● Salatalar; Ege rüzgarı, şahtur, hellim, terakki, hare, ulufe ● Pideler; Has bahçe, Balkan usulü,Türk işi, isli, kasap ● Tavuk yemekleri; Rumeli, Larin, Farisan ve kösem, Lala tavuklu, haseki, Sultani, cübni ● Et Yemekleri; Fetih, Hünkar beğendi, Ciğer Pare, İskenderiye, Lala etli Kervansaray, Mantar Soslu Bonfile, Karabiber Soslu Bonfile ● Köfteler; Izgara köfte, Eyvallah, Balaban, Cihandar ● Pastalar; Devıl's, Tiramisu, Kalpli pasta, marlenka, köstebek, nutellalı, kitkatlı, browni ● Sıcak soğuk özel içecek çeşitleri sultanlara özel soğuklar.