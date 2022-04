İslam Dünyasının kutsal mekanları: Balıklı Göl ve Makam-ı İbrahim

PEYGAMBERLER şehri Urfa Hz. İbrahim (as) ve Hz. Eyub (as) ve Hz Şuayb'ın (as) hatıralarını hala yaşatıyor. Urfa'nın seyirlik olarak da en güzel mahallerinden biri olan Balıklı Gol ve hemen yanında bulunan Halilurrahman Camii adeta bir maneviyat adası oluşturuyor. HZ. İbrahim'in (as) doğduğu, ateşe atıldığı ve hayatının merkezini oluşturan başlıca mekanları içeren Balıklı Gol ve çevresi bu nedenle yıl boyu hem dini hem gezi amaçlı gelen yerli yabancı ziyaretçilerin eksik olmadığı bir inanç çekim noktası.

Balıklıgöl (Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölleri), Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan ve İbrahim peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen bu iki göl, İslam alemi için kutsal sayılan balıkları ve çevrelerindeki tarihi eserler ile Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen tarihî mekanlarındandır.İbrahim peygamber, devrin zalim hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye, tek tanrı fikrini savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından bugünkü Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır.

ATEŞE EMİR VERDİ

BU sırada Allah tarafından ateşe "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emir üzerine, ateş suya odunlar da balığa dönüşür. İbrahim bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşer. İbrahim'in düştüğü yer Halil-ür Rahman Gölü'dür. Rivayete göre Nemrut'un kızı Zeliha da İbrahim'e inandığından onun peşinden atlar. Zeliha'nın düştüğü yerde ise Aynzeliha Gölü oluşmuştur.