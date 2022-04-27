Kadir Suresi okunuşu, anlamı! Kadir Suresi’nin fazileti nedir?

Kadir Suresi günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte Kadir Suresi'nin okunuşu, anlamı ve fazileti...

KADİR SURESİ OKUNUŞU

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİ ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Kadir Suresi'ni ihlaslı biçimde okumanın fazileti çoktur. Bu bakımdan sureyi okuyanların Allah'ın izniyle; günahları bağışlanır, dileği verilir ve şifa bulur. Cuma gecelerinde Kadir Suresi'ni çokça okuyanlar ise rüyalarında Hz. Muhammed'i görme şerefine nail olurlar.

KADİR SURESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İmam Malik'e aktarılan bir rivayete göre, "Hz. Muhammed'e ümmetinin ömrü gösterilmiş ancak Resulullah bu ömrü önceki ümmetlerinkine kıyasla kısa bulmuş. Ümmetinin amelde kısa ömür ile diğerlerininkine yetişemeyeceğini düşünmüş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk Kadir Gecesi'ni vermiştir." (Muvatta)

Kadir Suresi de Müslümanlara bir nimet olarak verilen Kadir Gecesi'ni işlediği için sureler arasında farklı bir öneme sahiptir.