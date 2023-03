Anadolu sofrası’nda

İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar sitesindeki "Anadolu Sofrası İbrahim Usta" özenle seçilmiş ürünlerle, sağlıklı ve hijyenik olarak hazırlanan lezzetleri ile ziyafet sunuyor. İzmir'de Türk ve Osmanlı Mutfağının en özel sulu yemek ve çorba çeşitleri ile *Gel"Al ve işyerlerine servis hizmeti verilmektedir. İzmir Işıkkent'te bulunan Anadolu Sofrası geleneksel, yöresel sulu yemek arayanların Bornova Işıkkent'te lezzet noktası olmuştur. İzmir'de köklü geçmişe sahip esnaf lokantalarının yeri bir başkadır. Farklı kültürlerin beşiği olmuş İzmir'de, geleneksel Türk yemeklerinin birçok çeşidinin bulunabildiği esnaf lokantaları kabuğunu değiştirse de hala gözlere ve midelere ziyafetler çekiyor. Esnaf lokantalarının özelliği yemekleri taze lezzetli ve belirli bir kitlesi vardır. Görsel sunumdan çok damak zevkine hitap ederler. Esnaf kesimi, yemeğin sadece bir ihtiyaç değil, mutluluk verici bir eylem olduğunu bilirler.İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi, 36 uygarlığa ev sahipliği yapmış zengin coğrafyasıyla olağanüstü bir mutfak kültürüne sahip olan, Batı Anadolu'nun kadim kentlerinden biridir. İzmir mutfağı; Orta Asya'dan ve Kafkaslardan gelen et ve süt vb. şeylerle beslenen bir mutfak kültürüyle, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı ve Akdeniz mutfağıyla bütünleşen bir mutfaktır. Esnaf lokantaları da bu zenginliğin çok önemli parçalarından biridir. Esnaf lokantaları da Ahilik anlayışının yön verdiği usta çırak ilişkisiyle uzun yıllardır varlıklarını sürdürmektedir. Yerli ve yabancı müşterilerinin çok olduğu, geleneksel lezzetlerini ev yemekleri tadında yıllardır korudukları, müdavimlerinin çok olduğu ve geleneksel hizmet anlayışına sahiptir. Esnaf lokantalarının İzmir'deki en önemli temsilcilerinden birisi olan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde "Anadolu Sofrası İbrahim Usta" İbrahim Beyret nam-ı diğer İbrahim Usta 1979 yılından itibaren sektörün içerisinde. Anadolu Sofrası İbrahim Usta bir aile işletmesi. Usta İbrahim Beyret ve eşi Şükriye Yücel Beyret birlikte işletiyor. Mekan, sağlıklı, et yemekleri ve sebze yemekleri ile her gün zengin çeşitleriyle lezzetli yemek arayanlar adresi oldu.