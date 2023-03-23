Azîz Mahmud Hüdai Türbesi

Osmanlı devrinde Anadolu'da yetişen en değerli velilerden biri olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin türbesi özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. İstanbul'un en önemli manevi duraklarından biri olan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesini mutlaka ziyaret etmelisiniz.Celvetiye Tarikatı'nın kurucusu Aziz Mahmud Hüdai'nin türbesi İstanbul'da en çok ziyaret edien türbelerden biridir.

Bunda Hüdai'nin "Sağlığımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını kurtarmadıkça göçmesin" şeklindeki duasının da etkisi olduğu söyleniyor.

Asıl adı Mahmûd'dur. "Hüdâî" ismi ve "Azîz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri'nin neslinden olup, "seyyid"dir. Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir. O, bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz pâdişah devrini idrâk etmiş bir gönül sultânıdır.