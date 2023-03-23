Fabrikanın önünde Gaziantep mutfağını gastronomisini yaşatacak Gaziantep'in meşhur lezzetlerini en özel doğal haliyle sunmayı amaçlamaktadır. Ağam, Gaziantep'in yetiştirdiği tatlı ustalarından biri olarak tanınan Yaşar Murat'ın "tatlı bir hayali" olarak İzmir'de kurulur. Eşsiz baklavası başta olmak üzere kadayıf, su böreği, süt tatlıları ile çikolata ve dondurma çeşitleriyle İzmir'in gurur markası olan Ağam, tüm ürünlerinin malzemeleri kendi yörelerinden özel getirtiliyor. İzmir'in tatlı sanatçısı markası Ağam, İzmir'de büyümeye devam ederek 20. şubesini Foçaya açacak. Tatlıların sultanı baklavayı ve Gaziantep Baklavası'nın İzmir'deki temsilcisi Ağam'ı mağazaları faaliyette ve paket servisiyle hizmet veriyor. http:// agam.com.tr ve telefonla sipariş alıyorlar.

Ağam, baklava çeşitlerinin yanında kadayıf, su böreği, süt tatlıları ile çikolata ve dondurma çeşitleriyle de hizmet veriyor. Kullanılan bu özel yöresinden kalite ürünler ile yılların bilgi birikimi ve ustalığı birleşince ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Bunu sürdürülebilir şekilde, sevgiyle, tutkuyla yapınca da İzmir'in gurur duyduğu 'AĞAM' markası ortaya çıkıyor. İzmir'in 'Tatlı Sanatçısı' Ağam'ın, Gaziantep'in yetiştirdiği en değerli tatlı ustalarından Yaşar Murat, çocukluğundan beri kalbindeki İzmir sevgisi nedeniyle İzmir'de yaşama ve çalışma kararı alarak, 1978'de

ailesiyle birlikte İzmir'e taşınır ve Ağam Baklavalarını kurar. Ağam, onun yetiştirdiği oğulları; Ömer, Veysel ve Cevdet Murat tarafından yönetilmektedir.

MALZEMELER YÖRESİNDEN

Ağam'da bütün ürünler su ve şeker hariç yöresinden alınmaktadır. Baklavada en önemli unsur kullanılan yağ ve fıstıktır. Yağ Urfa'dan, ilkbaharda 15 çeşit körpe otları yiyen hayvanlardan alınmaktadır. Baklavada kullanılan fıstığın ise tamamı, Antep'ten en özel boz fıstık çeşitlerinden seçilmekte. Baklavanın unu, düğün buğdayından yapılmakta ve sadece Ağam için üretilmektedir. Su böreğinin peyniri Antep'in keçi peyniri ve mozeralla ile karıştırılmaktadır. Dondurmanın salepi Kastamonu ile Akmaden Yozgat yörelerinden paçal yapılmaktadır.

"İLKELERİMİZLE TANINIRIZ"

Kalıtede 'Kazancın çokluğu değil sürekliliği önemlidir' prensibini benimseyen Ağam Baklavaları ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, "Ağam markasının olmazsa olmazları üretimde kalite, ticarette dürüstlük, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kanunlara saygı, üzerinde büyüdüğümüz topraklara, ülkemize sadakattir. Şirketimizin 42 yıldır istikrarlı ve güvenli büyümesi, Yönetim Kurulumuzun geleneklerine bağlı çalışmaları sayesinde; gelecekte de aynı istikrarla, aynı güvenle devam edecektir. Yaşar Murat tarafından bu ilkelerle kurulmuş olan Ağam, sadece sıra dışı ürünleriyle değil, örnek gösterilen ilkeleriyle de tanınır" diyor.

-Bu bir ilandır-