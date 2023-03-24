Deprem bölgesindeki çadırlarda ilk teravih

ON bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar tamamlanan deprem bölgesinde, buruk Ramazan yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, Ramazan ayının ilk teravih namazı için çadır mescitlerde kılındı. Büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay'da da depremzedelerin ilk teravih namazını çadırlarda kıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve hafif hasar alan Türkiye'nin en büyük 4'üncü camisi olan Abdülhamid Han Camii'nin bahçesine teravih namazı için çadır kuruldu. Namaz öncesi vatandaşlar cami bahçesine kurulan çadıra girdi.

Okunan ezanın ardından yaklaşık bin kişilik çadırda vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Deprem bölgelerinde kılınan namaz sonrası okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla eller semaya açılarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Adıyaman'da ise az hasarlı, hasarsız camiler, taziye evleri ve çadır kentlerde oluşturulan mescitler ve hasarlı camilerin yanında yer alan boş alanlara çadırlar kuruldu. Hazırlanan çadır mescitlerde namaz öncesinde din görevlileri, Ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Tekbirler getirilerek dualar okunduğu gecenin sonunda ilk teravihi kılmanın huşusu içerisinde bulunan cemaat birbirlerinin Ramazan ayını da kutladı.