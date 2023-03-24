Sabır ayı ramazan

İzmir İl Müftülüğü Vaizi İrfan Bayın, oruç tutmanın bir sabır sınavı olduğunu söyledi. İnsanın oruç tuttuğunda nefsine hakim olma becerisini geliştirdiğini belirten İrfan Bayın şunları anlattı: Bu dünya imtihan yeridir. Hayat ve ölüm de imtihan için yaratılmıştır; Aynı zamanda bize hayatımız süresince lutfedilen her nimet veya uğradığımız her musibet bir imtihan vesilesidir. Bu hususta Kur'anı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. "Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır." (Mülk/2) "And olsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele!" (Bakara/155) Bu âyetin sonunda "Sabredenleri müjdele" buyurularak imtihanının kazanılması için sabra vurgu yapılmıştır.

İMANI OLGUNLAŞTIRIR

Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirmeye , yasakladıklarından kaçınmaya, bela ve musibetlere karşı direnç göstermek demek olan sabır, bizlerin bu imtihan dünyasında en çok ihtiyaç duyacağımız erdemlerin başında gelmektedir. Çünkü sabır, imanı olgun hale getirmenin ve koruyabilmenin ilk şartıdır. Bu sebeple Hz. Peygamber efendimiz (SAV) kendisine sorulan " iman nedir? " sorusuna, "Sabırlı ve hoşgörülü olmak" diyerek cevap vermişti. (İbn Hanbel, IV, 386.) İmanın kemale ermesini sağlayan ibadetlerin yapılabilmesi de sabra bağlıdır. Nitekim Allah Teâlâ, Kur'anı Kerim'de "Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır." buyuruyor. (Bakara/153) Sabır, müslümanın mükellef olduğu ibadetler içinde en çok oruçla o kadar özdeşleşmiştir ki, Peygamberimiz (sav) : "... Oruç sabrın yarısıdır..." buyurmuş ve Ramazan ayını da "sabır ayı" olarak isimlendirdi. (Ebû Dâvûd, Sıyâm 54)

NEFİS TERBİYESİDİR

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ; Kur'an ayıdır. Rahmet ayıdır. Oruç ve sabır ayıdır. Sabırla nefsimizi eğitmenin ayıdır. Oruç, insana sabır, takva ve şükretmeyi öğretir. Kişi oruçluyken bir yandan orucu bozan yeme, içme ve nefsinin cinsi arzularından sakınırken, öbür yandan da istenilen şekilde oruç tutabilmek için iyi hasletler edinmeye ve ameller işlemeye çalışır. Tuttuğu her oruçta nefsine hâkim olma kabiliyetini geliştirir. Her türlü kötülükten sakınmak için irademizi güçlendirir.

Bu ayda iyilikleri yapmaya, kötülüklerden sakınmaya, bela ve sıkıntılara tahammül olan sabır, bu üç boyutuyla mü'minin bütün benliğini kaplar. Oruç, sabır sınavıdır. İnsan oruçlu iken önünde duran yemeğe nefsi arzuladığı halde elini uzatmaz, kötü söz söylemez, kem gözle bakmaz, başına gelen her türlü olumsuzluğu ve saygısızlığı olgunlukla karşılar. Oruçlu olduğu sürece açlığa, susuzluğa ve her türlü günah ve kötülüğe karşı sabreder. Sabrederek ve Allah'a sığınarak bu imtihan dünyasında kazanmaya çalışmak, Müslüman olmanın gereğidir. Sevgili Peygamberimiz (SAV) de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. "...

Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir." (Müslim, Zekât, 124) Peygamberimizin tavsiyelerinden anlaşıldığı gibi sabır, Müslümanın rehber edinmesi gereken bir erdemdir. Müslüman, yaşadığı felâketlere karşı sabredebilmeli, hayatın zorluklarına karşı direnmeli ve önüne çıkan engelleri sabırla aşabilmelidir.