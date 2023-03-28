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Haberler Ramazan İzmir iftar saati tarih 28 Mart Salı! İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İzmir iftar saati tarih 28 Mart Salı! İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İzmir iftar saati araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 'İzmir'de akşam ezanı bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 28 Mart Salı İzmir iftar saati...

28.03.2023, 15:29

İzmir iftar saati tarih 28 Mart Salı! İzmir’de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İzmir iftar vakti, İzmir akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte İzmir iftar saati...

İZMİR İFTAR SAATİ 28 MART SALI
İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2023 yılı iftar saatlerini paylaştı.

İZMİR İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

KADINLAR GEBELİK DÖNEMLERİNDE ORUÇ TUTABİLİRLER Mİ?
Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

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