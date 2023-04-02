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Haberler Ramazan Hacı Bayram Veli Türbesi

Hacı Bayram Veli Türbesi

2.4.2023

Gazete

Hacı Bayram Veli Türbesi
HACI Bayram Veli Türbesi, Hacıbayram Camisi'nin önündedir. Türbe iri ve kırmızı Ankara taşından yapılmıştır. XVI. yüzyıl müelliflerinden Lâmiî Çelebi, Hacı Bayrâm-ı Velî'nin Ankara'da Çubuk suyu diye tanınan nehrin kenarındaki Solfasol (Zülfazl) köyünde doğduğunu, aklî ve şer'î ilimleri tahsil ettiğini, Ankara'da müderrislik yaptığını, daha sonra Somuncu Baba'ya intisap ederek kemalâtın en yüksek derecesine ulaştığını, çok etkili olan sohbetinin bereketi sayesinde birçok kimsenin yüce mertebelere vâsıl olduğunu ifade ederek bunlardan yedi kişinin (Ömer Dede, Akbıyık, Baba Nahhâs, İnce Bedreddin, Kızılca Bedreddin, Selâhaddîn-i Bolevî, Muslihuddin Halife) adını sayar.
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