Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Türbesi

TÜRBESİ Uşak Kabaklar köyünde olup ziyâret edilmektedir. 1671-1672 yılında Uşak Şehri'ni ziyaret eden Evliya Çelebi, şehir hakkında bilgi verirken Kütahya halkı hakkında da genel bir tanımlama ve betimleme denemesinde bulunmakta, bir tür sosyoloji ve antropoloji yaparak: "Uşak halkı, ekseriyetle(çoğunlukla) ulema(aliler) ve tüccardan oluşmaktadır. " diye anlatır. İşte o ilim erbabının en büyüklerinden birisi " Kabaklarlı Şeyh Alaaddin Uşşaki Hazretleri "dir.

Osmanlıca "Uşşaki"kelimesinin anlamı "Uşaklı" olmasından Uşak'lı bir aileden geldiği anlaşılabilir. Halvetilik tarikatı(yolu)nun Cemâli'îyye şubesi' nin merkezi otoritesi(postnişi) olarak silsilesinde ( Tasavvufi yolların günümüzdeki mürşidinden Muhammed Peygamber'e kadar ulaşmasını gösteren manevi zincir ) önemli bir halkadır. Hazretlerinin ne zaman doğup ne zaman öldüğüne dair kesin bir bilgi mevcut değildir. İrşad(doğru yolu gösterme) faaliyetlerini Uşak beldesinin Kabaklar köyünde yürütmüştür. Alaaddin Uşşaki'yi 1486 tarihinde Sultan II. Beyazıd'ın padişahlığı sırasında İstanbul Koca Mustafa Paşa'da Çelebi Halife olarak da anılan Şeyh Mehmed Çelebi Cemali'nin ilim dergâhındaki arifler arasında görmekteydi.