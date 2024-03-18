İzmir iftar saati 18 Mart Pazartesi! İzmir imsakiye 2024

İl il iftar saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet yayımladığı 2024 imsakiyesi ile iftar saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta yapılacak? İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 18 Mart Pazartesi İzmir iftar saati...

İZMİR İFTAR SAATİ 18 MART PAZARTESİ

Diyanet verilerine göre İzmir'de bugün iftar 19:28'de yapılacak.

RAMAZAN'DA ORUÇLU İKEN GÜNDÜZÜ UYUYARAK GEÇİRMENİN ORUCA ZARARI VAR MIDIR?

Orucun sahih/geçerli olması için "oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.