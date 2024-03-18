Sabır ayı Ramazan

İzmir Çiğli İlçe Müftülüğü Vaizi Mücahit Göktaş, Ramazan ayının sabır, metanet ve kötü ahlaktan uzak durmanın öğrenildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu belirterek şunları anlattı: "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Ramazan-ı şerif, her sene olduğu gibi bu yıl da bizlerin misafiri. Kendisini en iyi şekilde ağırlamak ve bizden hoşnut olmasını sağlamaksa inananların temel sorumluluğudur. Ramazan ayı farklı hediyelerle ve müjdelerle gelir. Oruç ve teravih ibadetleri bu hediyelerin başını çeker." Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de oruç ibadeti hakkında şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu, iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır."

İNFAK VE YARDIMLAŞMA

Ramazan'ın Kur'an ayı olması itibariyle hatimler tertip eder, hem lafzını okur hem de ilahi mesajı olanca gücümüzle anlamaya çalışırız. Kur'an hatmi bizlere ibadetlerimizin sürekli olması gerektiğini öğretir. Ramazan'da, "O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul." İnşirah 94/8 ayeti gereği hayırlı işleri peş peşe yapmaya ve devamlı hayır işlemeye alışırız. Zekatımızı hesaplar, fakiri gözetiriz. Açın halinden anlar, düşmüşün elinden tutmaya özen gösteririz. Ramazan'da perçinleşen infak ve yardımlaşma bilincimiz, yıl boyu bizi sadaka gibi malî ibadetler eliyle temizlemeye, arı ve diri tutmaya devam eder. Ramazan gecelerini ihya için kıldığımız teravihler ise Sevgili Peygamberimizin: "Allah Teâlâ'ya amellerin en sevgilisi, en makbul olanı az da olsa sürekli olanıdır." (Buhârî, Rikâk,18; Müslim, Müsâfirûn, 30.) sözünü hatırlamamıza vesile olur. Namaza ve diğer ibadetlere sarılır, kullukta devamlılığın esas olduğunu hatırdan çıkarmayız. Neticede Ramazan'dan öğrendiklerimizi önümüzdeki bir yıl boyunca tatbik eder, sabırla ömrümüzün geri kalan kısımlarını ibadetle geçirmeye gayret ederiz. Selam, hidayete tabi olanların üzerinedir.