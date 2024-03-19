Hisar Camii İzmir-Konak

İzmir'in en büyük camisi olan Hisar Cami, Kemeraltı'nda, Kızlarağası Hanı'nın hemen bitişiğinde bulunmaktadır. Bu yapı için bazı kaynaklarda Latin Kilisesi'nden camiye çevrildiği bazı kaynaklarda ise Aydınoğlu Özdemiroğlu (Molla) Yakup Bey tarafından 1597-1598 yıllarında yaptırıldığı söylenmektedir. Bu kaynaklar yine Latin Kilisesi'nden dönüştürülen bu yapının Timur tarafından 1402 yılında yıktırıldığından da bahsetmektedir. Kesme taşlardan ve moloz taştan inşa edilen caminin içi, Osmanlı süsleme sanatının en güzel örneklerini sergilemektedir. Minaresi tek şerefeli olan Hisar Cami'nin ortasında büyük hacimli bir kubbe bulunmaktadır.

CAMİ YENİDEN ONARILDI

Kare planlı olan yapı üzeri sekiz fil ayağı üzerine oturan merkezi bir kubbe ve onu destekleyen altı kubbe ile örtülüdür. Yanlarında ise üçer büyük, daha geride üç küçük ve son cemaat yerinde de 7 tane küçük kubbesi yer alır. Sütun başlıkları ve diğer süslemeleri günümüze kadar en orijinal haliyle gelmiştir. Yapı hisarın alttaki kapısı önünde yer almasından dolayı Hisar Cami adı verilmiştir. Cami bahçe kapısındaki bir kitabeye göre 1881 yılında tadilattan geçmiştir. 1813 onarımında caminin önüne bir son cemaat yeri eklenmiştir. Son cemaat yeri yuvarlak kemerlerle birbirine bağlı sekiz mermer sütunun taşıdığı yedi kubbe ile örtülüdür. Yakın tarihlerde son cemaat yerinin önü camekânla kapatılmıştır.