Duanın fazileti ve önemi

İzmir Müftülüğü İl Vaizi Mahmut Yağız, dua etmenin önemini anlattı. Duanın, kulun acziyetini itiraf etmesi, zayıflığını güçsüzlüğünü kabul etmesi, sevgiyle ve saygıyla Yüce Allah'a yalvarıp, onun lütfunu ve rahmetini istemesidir diyen Yağız, "Dua, kulun kendi gücünün, kudretinin olmadığını farkına varıp, 'Ya Rabbi ben hayatın sıkıntılarına karşı problemlerine karşı mücadele etme gücüne sahip değilim' demesidir. Dua, kulun 'Ey Rabbim! Ancak sen bana yardım edersen zorluklarla ve sıkıntılarla baş edebilirim. Ey Rabbim! Kudretine, rahmetine ve merhametine muhtacım' diyerek niyazda ve yakarışta bulunmasıdır.

"ELİMİZİ O'NA AÇACAĞIZ"

Mahmut Yağız, "Dua eden mü'min, zayıflığını itiraf etmekle beraber, isteklerinin ve arzularının ancak ve ancak o sonsuz kudret sahibi olan Yüce Allah (C.C.) tarafından karşılanabileceğinin farkında ve şuurunda olmalıdır. Yalnız O dilerse bizim isteklerimiz yerine gelir, sıkıntılarımızı ancak O giderir, problemlerimizi ancak O çözebilir. Hep ondan isteyeceğiz, elimizi ona açacağız kalbimizle ondan dileyeceğiz. Rabbimiz (C.C.) bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye lâyık olan O'dur' (Fatır/15)" diye konuştu.

"BENİM DAVETİME GELİN"

Yağız, "Rabbimiz (C.C.) bize çok yakındır ve dualarımızı, niyazlarımızı, isteklerimizi, duymaktadır. Bazı insanlar Efendimizin yanına gidip, Ey Allah'ın Resulü (S.A.S.) biz nasıl Allah'a dua edelim, dua ettiğimizde bağıralım mı? Yüksek sesle mi dua edelim? dediklerinde Rabbimiz (C.C.), Peygamber Efendimize (S.A.S.) şu ayeti kerimeyi indiriyor: 'Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler' (Bakara/186) Başka ayette ise şöyle buyurmaktadır: 'Rabbiniz şöyle buyurdu, Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!' (Mü'min/60) Başınızda bir musibet, bir bela varsa o musibetin o hastalığın o belanın kalkması için bana dua edin. Ben duanızı kabul ederim. Efendimiz (S.A.S.) kulun Allah'a yalvarması, Allah'tan istemesi, halini Allah'a arz etmesi, onun hoşuna gideceğini bize beyan ediyor" ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİN BİR ADABI VARDIR

İzmir Müftülüğü İl Vaizi Mahmut Yağız, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rabbimiz (C.C.). Kur'an'da şöyle buyuruyor: (Ey Muhammed!) De ki: 'Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak' (Furkan/ 77) Yani kulun Allah katındaki kıymeti dua ettiği kadardır. Allah (C.C.) Kulun değeri yaptığı dua ile ölçüleceğini bize bu ayette bildiriyor. Efendimiz (S.A.S.) de bir hadisinde şöyle buyurur: 'Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur' (Tirmizi, Deavât, 1; İbn Mâce, Dua, 1) Her şeyin bir adabı ve usulü olduğu gibi dua etmenin de adabı, usulü, yolu ve yordamı vardır. Kur'an-ı kerimde Rabbimiz (C.C.) Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin" şeklinde konuştu.