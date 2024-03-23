Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeler bekletilir. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır. Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.