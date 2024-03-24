Hamidiye Camii / Ülkemizin mübarek mekanları

İZMİR Konak'taki Hamidiye camii diğer adıyla Karantina camii... Bu iki isim dışında Mithatpaşa cami ve Küçükyalı cami de denmiş fakat bu iki isim halk tarafından pek kullanılmamış.

Daha çok semtin eski ismi olan Karantina sözcüğü caminin ismi için daha çok kullanılmaktadır. Cami, 2. Abdülhamid döneminde Karantina semtinde yapılan okul, hamam ve hastane yapı komplekslerine ek olarak inşa edilmiştir. Mahalli bir rivayete göre cami, 2. Abdülhamid'in o zamanın İzmir Merkez Komutanı olan Osman Paşa'ya Karantinada cami yapılmasını istemesiyle inşa edilmiştir.

Fakat Osman Paşa'nın ölümü üzerine caminin inşası yarım kalmıştır.

Yarım kalan inşaatın tamamlanması için Osman Paşa'nın eşi olan Belkıs hanım sarayda bulunan kız kardeşi aracılığıyla padişaha inşaatın yarım kaldığını iletir ve bunu duyan padişah 2. Abdülhamid 1890 yılında inşaatı tamamlatır ve cemaate camiyi açar. Dönemin sadrazamının isteği ile camiye padişahın ismi konur ve caminin adı Hamidiye camii olur.

1934'TE YENİDEN ONARILDI

KAYNAKLARDAN cami yapımına İzmir'in hayırseverlerinden Salebcizade Hacı Ahmed efendinin de yardımda bulunduğu yazmaktadır. Cami 1934 yılında gördüğü onarımda betonarme olarak yenilenir. 1957 yılında minare külahının yıkılmasından sonra geçirdiği onarımda son cemaat yeri camekanla kapatılmıştır. Eserin üzeri üç kademeli şekilde örtülmüştür.

Birinci kısımda ana kubbe, ikinci kısımda son cemaat yerinin üstü üç kurşun kubbeyle, üçüncü kısım ise düz çatı ile örtülüdür ve kiremitle kaplıdır. Caminin iç süslemeleri 1892 yılında bitirilmiştir. Mihrap çevresinde iki, diğer duvarlarda da üçer pencere bulunur. Kubbeye geçiş sağlayan tromplar arasında boşluklarda dahi birer pencere vardır. Ana kubbesi 9 metre çapında ve yerden 18 metre yüksekliktedir. Minaresi sekiz köşeli bir kaideye oturur ve minare gövdesi oymalı kesme kırmızı taştan olup, külahı kurşun örtülüdür. Minaresi tek şerefelidir ve 25 metre yüksekliği vardır. Minaresinin kesme taş küllahı 1957'deki depremde yıkılmış, yerine kurşun kaplama külah yapılmıştır.