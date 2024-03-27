Rüstem Paşa Camii Fatih / İstanbul

İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç yönünden şehrin kıyı silüetinde önemli bir yere sahip olan camii ve külliye, devrin sadrazamı ve Kanûnî Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa (ö. 968/1561) tarafından ikinci sadâreti döneminde 1555-1561 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 1561 senesinde inşasına başlanan ve yapımı 3 senede tamamlanan Rüstem Paşa Camii'nin en önemli özelliği, eşi benzeri görülmemiş bir çinicilik işçiliğine sahip olması. Öyle ki Mimar Sinan'a ait bu eser rivayetlere bile konu olmuş. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı, Rüstem Paşa'nın da eşi olan Mihrimah Sultan'a aşık olan Mimar Sinan, aldığı bu görevden hiç memnun olmaz ve camiyi, Osmanlı tarihinde bir ilk olacak tarzda, apartman cami şeklinde tasarlar. Bu durumdan memnun olmayan Mihrimah Sultan, durumu Kanuni Sultan Süleyman'a bildirince Mimar Sinan, durumu kurtarmak adına camide görenleri kıskandıracak incelikte çinicilik işçiliği çıkartır. Rivayetin ne kadarı doğrudur bilinmese de, camiye girdiğiniz an çinilerden etkilenmemeniz mümkün değil. Hatta bu işçiliğe Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü dergilerinden Newsweek de kayıtsız kalamamış ve Rüstem Paşa Camii'ni Avrupa'nın en güzel camisi seçmiştir.