Eyüp Sultan Camii / Ülkemizin mübarek mekanları

TÜRKİYE'NİN önemli ibadethanelerinden birisi olan Eyüp Sultan Camii Marmara Bölgesi'nin en büyük şehri olan İstanbul'da yer alıyor. Türk ve İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Eyüp Sultan Camii, İstanbul'un Fethi'nden sonra 1458'de yapılmış. Cami inşa edilmeden önce bölgede Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi bulunması ve padişahların bu alanda kılıç kuşanması nedeniyle şehrin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Zamanla yıkılmaya yüz tutan camiyi III. Selim, temeli ve minerali hariç tamamen yıktırarak yeniden inşa ettirir.

İLK KÜLLİYE

1798'DE başlayan çalışmalar 1800'de son bulur ve cami, günümüzdeki görünümünü alır. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunmasından sonra bu alana, İstanbul'un ilk külliyesi inşa edilir ve kabir için de bir türbe yapılır. Padişahların ve tüm Osmanlı halkının Eyüp Sultan Hazretleri'ne duyduğu büyük saygı ve minnet neticesinde, padişahların tüm kılıç kuşanma törenleri Eyüp Sultan Türbesi'nde yapılır. Tarihi yapısı ile ön plana çıkan Eyüp Sultan Camii'ne ulaşım da oldukça kolaydır. Eyüp Sultan Camii Haliç nehrinin kıyısında yer alır.