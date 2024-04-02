KADİR GECESİ 2024 NE ZAMAN? Kadir Gecesi hangi güne geliyor?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen ve İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi'nin tarihi merak ediliyor. Tam olarak hangi güne geldiği bilinmese de Ramazan ayının 27. gecesi olabileceği söyleniyor. Peki Kadir Gecesi nisanın kaçında? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? İşte yanıtı...
KADİR GECESİ 2024 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı.
Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.
KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?
Kadir Gecesi Kur'ân'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.