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Haberler Ramazan TİKA’dan Azerbaycan’da bin 850 aileye gıda yardımı

TİKA’dan Azerbaycan’da bin 850 aileye gıda yardımı

HABER MERKEZİ
TİKA’dan Azerbaycan’da bin 850 aileye gıda yardımı

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da Ramazan ayı vesilesiyle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bin 850 aileye gıda kolisi dağıtımına başladı. . Dar gelirli ailelere destek amacıyla Ramazan ayında gıda yardımı kampanyası başlatan TİKA, başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde yaşayan göçmenler, Ahıska Türkleri ile ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemelerinden oluşan bin 850 gıda kolisinin dağıtımına başladı. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin erzak ihtiyaçlarının kısmi karşılanması amacıyla çay, yağ, şeker, tuz, un, makarna, salça, pirinç başta olmak üzere temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Bakü'de gerçekleştirilen programa TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti Başkan Yardımcısı Elşen Selimzade katıldı.

YAKLAŞIK 36 TON

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, "Ramazan ayında da tüm dünyada TİKA olarak iftar programları ve Ramazan gıda yardım paketleri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kolilerimizin içerisinde temel gıda maddeleri var. Bu yaklaşık 36 tonu buluyor" diye konuştu.

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